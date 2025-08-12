

○ショーボンド <1414> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.2％にあたる110万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月13日から26年6月30日まで。



○長栄 <2993> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.27％にあたる10万株(金額で2億0980万円)を上限に、8月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○冨士ダイス <6167> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる40万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月18日から12月23日まで。



○ソラスト <6197> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.8％にあたる440万株(金額で14億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月13日から26年5月31日まで。



○ＶＴＨＤ <7593> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.93％にあたる500万株(金額で25億円)を上限に、8月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2025年8月12日］



