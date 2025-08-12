日経平均が史上最高値を更新、青空圏突入し「乱気流」アラート点灯中 ＜株探トップ特集＞
―米利下げ期待・関税の不透明感後退でユーフォリア、半導体関連の一角には出遅れ感も―
日経平均株価が最高値を更新した。米国の利下げ期待が広がるなか、相互関税での新税率の適用を受けて企業業績への影響を巡る不透明感が後退し、売り方の買い戻しを誘う形で上昇に弾みがついた格好だ。短期的な急騰により青空圏に突入した日本株は需給面では真空地帯に差し掛かり、相場の乱高下に警戒が必要な局面となっている。
●コールが示す上値のメド
3連休明けとなる12日、日経平均は前営業日比897円69銭高の4万2718円17銭で終え 、昨年7月11日につけた最高値を更新した。5営業日間の上昇幅は2400円超。取引時間中の高値は4万2999円71銭と、4万3000円まであと29銭となる水準まで値を上げた。
株高の原動力の一つに挙がるのが、米国での利下げ観測である。CMEフェドウォッチによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が年内に0.25％幅で2回以上の利下げを実施する確率は足もとで約86％。1カ月前の約70％から上昇した。3回以上に関しては約43％（1カ月前は約27％）となっている 。トランプ米大統領によるFRBへの利下げ圧力が高まるなか、8日付で退任したクグラー理事の後任には、大統領経済諮問委員会のミラン委員長が就任する。パウエル議長の後任人事を巡る報道も相次いでおり、中央銀行の首脳陣がトランプ氏の意向を汲む人物に置き換わり、FRBが利下げに傾斜するシナリオが現実味を帯びるようになった。
トランプ関税による景況感の悪化が懸念される一方で、日本の上場企業による4～6月期決算では、米国関税に関して一定の前提を置いて業績予想を見直す動きが相次ぎ、株式市場において関税の負の影響はある程度は織り込まれる形となった。米国企業の4～6月期決算は全体では増益基調を維持し、更に今後は「トランプ減税」の恩恵を受ける企業が現れるとみられている。米国景気が底堅さを見せるなかで中央銀行が利下げに踏み切れば、マネーの向かう先はリスク性資産、すなわち株式となる。日本株もその恩恵に与ることとなるだろう。
9月限の日経平均コール・オプション（買う権利）をみると、日経平均の現在値よりも上の価格帯で建玉が最も積み上がっているのは、権利行使価格4万3000円。その次が4万4000円、そして4万5000円と続く。原資産の日経平均が4万3000円を上回った場合、コールの売り手が損失を抑制するために株価指数先物の買いに動く可能性があり、その際は日経平均は一段と水準を切り上げる形となりそうだ。
●昨年夏は急落劇、今年は？
とはいえ日経平均のPER（株価収益率、加重平均ベース）をみると、前週末8日の段階で17倍を超える水準にあり、15～16倍を中心としていた過去の水準と比較してバリュエーション面でかなり割高な水準に位置している。「17倍台が許容されるには企業の業績予想が上方修正されるとの期待がないと厳しいものがあり、短期的には調整リスクが高い」（三木証券・商品部投資情報課次長の北澤淳氏）との声がある。
昨年の7月11日に日経平均は最高値更新後、8月5日までの1カ月足らずの期間で、終値ベースで1万0765円の急落劇を投資家にみせつけた。日銀が利上げに動いた一方で、米国景気の先行き懸念が広がり、8月5日の1日の下げ幅は4451円と過去最大を記録した。この先経済指標などを引き金として市場の米利下げ観測が急速に後退した場合、センチメントが一気に冷え込むリスクもゼロではない。
半面、株式需給の観点では信用買い残や裁定買い残が大きく積み上がっているわけではなく、資本効率の向上に向けた自社株買いも日本株の下支え要因となっている。真空地帯に差し掛かるなか、下方向だけでなく「アップサイド・リスク」にも目配りをしなければならない局面では、今まで以上に機敏な投資行動が求められることとなる。