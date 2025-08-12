上関町で立地可能性調査が続いている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。



計画に反対する柳井市の住民らが市議会に計画反対を表明するよう求める請願を提出しました。



請願を提出したのは上関の中間貯蔵施設を考える周防住民の会で、反対署名とともに議会に提出しました。



中間貯蔵施設の立地可能性調査が行われている上関町では去年11月に現地調査であるボーリング調査が終了。





現在、分析が行われています。会では7月上旬ごろ、柳井市全域に署名用紙を郵送、およそ1か月の間に市内在住者を中心に4172筆が集まりました。計画に反対する市民が多くいることや関西電力から使用済み核燃料が運び込まれることに対する懸念などから会では柳井市議会で計画に対する反対決議をするよう求めています。（井上久重代表）「実績を重ねることで村岡知事に建設には同意できないという判断をしていただきやすくなるのではないかと」「民意を反映した判断を各議員さんにしていただきたい」請願は28日に開かれる議会運営委員会で付託する委員会が決められ、付託された委員会で審議される予定ということです。