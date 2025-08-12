パフォーマンス、デザイン性ともに文句ナシ！アディダス オリジナルスの新作「ADIZERO GOUKANA」は何がスゴい？

ストリートスポーツウエアブランドadidas Originals（アディダス オリジナルス）から、アイコンであるランニングシューズ「ADIZERO」シリーズをモチーフとした「ADIZERO GOUKANA（アディゼロ ゴウカナ）」（2万6400円）が新登場！

日本語の“豪華”にちなんだ名前の通りスエードとメッシュ、シルバーの反射材をミックスさせたアッパーはプレミアム感抜群。ランニングシューズとして設計されてはいないものの、履き心地も抜群でさまざまな外出シーンに重宝しそうです。

「ADIZERO GOUKANA」のベースとなっているのは2008年に登場し話題を集めたパフォーマンスランニングシューズ「ADIZERO ADIOS NEFTENGA （アディゼロ アディオス ネフテンガ）」。

そのアイコニックなシルエットや、角度によって表情を変える“レンチキュラーストライピング”などのデザイン要素を再構築。

先述したスエード・メッシュ・シルバーの反射性素材をミックスさせたアッパーやトレンドのバギーなシルエットを意識した丸みを帯びたソール、鮮やかなイエローのカラーリングなどオリジナルの「Neftenga」の持つカーレースカルチャーを落とし込みつつ現代のストリートに対応するデザインが採用されています。

また、世界的なレースでも勝利を支えてきたアディダスのマラソンシューズやバスケットボールシューズに使用されている反発テクノロジーLightstrike（ライトストライク）クッショニングを搭載しており、履き心地は抜群。タウンで目を引くデザインながらアウトドアにも通用する機能性を保持しています。

なお、「ADIZERO GOUKANAはアディダス オンラインショップとアディダス アプリ、「アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿」ほか、CONFIRMEDアプリ、atmos、GR8、UNDEFEATEDで販売中です。

