½÷Í¥Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£AKB48Æ±´ü¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·Á°¡¢¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÇ°´ê¤Î½é²¬ºê¡¡¤ä¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤¿¡Á²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡Á!!!ºÇ¹â¤Î3Æü´Ö¡¡ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤òË¬Ìä¤·¡¢Ê÷´ß¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¶Ë¾å¤Î°¦¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤È²¬ºê¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ä¤ß¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¹¤®¤£¡¼!¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¡¢¤¨!!¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬²¬ºê¤Ë!!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£