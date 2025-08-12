惜しまれながら閉店へと向かっていた石川県七尾市名物の焼き肉店。名店の味を受け継いだのは、イルカウォッチング船の船長でした。

七尾市の焼き肉店「スタミナ軒」。



地元で愛されてきた店でしたが、店主が亡くなり後継者もいなかったため、営業の継続が困難となっていました。

そんな店を復活させたのは、イルカウォッチングの船長、谷口元雄さんです。



谷口 元雄 さん：

「これで、こちらに来られた人も和倉港、能登島に来てもらって、イルカを見てもらいたいなというのも込めて、ここの割引券というのが置いてあります」

コロナや地震の影響で、一時は年間2000人を超えていたイルカウォッチングの観光客は、3分の2ほどに減少しました。



谷口 元雄 さん：

「観光客は来ないし、経費もかかったりするもんですから、それだったら続けるために、ここの焼き肉店を頑張れば」



午前中は、イルカウォッチング、午後からの焼き肉店の店主にと、二足のわらじをはくことを決めました。

これまで料理には全く縁のなかった谷口さん。それでも…



谷口 元雄 さん：

「みんなの役に立ちたいといいますか」



大好きだった店を守ろうと、約1か月半で開店に必要な資格の取得やレシピをマスターし、春から店を再スタートさせました。

谷口 元雄 さん：

「前の味といっしょだよとか、肉もおいしいよと言われればやっててよかったなと。もっと多くの人、まだここがオープンしたっていうことを知らない人にも、もう一回来てもらって、もう一回味わってもらいたいなと、そんなふうに思ってます」