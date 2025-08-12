¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Ç·òÆ®¤ÎË¶¶Ãæ±û¹â¹»¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥»ー¥ë¡×À¹¤ê¾å¤¬¤êÂ³¤¯¡¡°¦ÃÎ
¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Ç¶¯¹ë¹»Áê¼ê¤ËÇòÇ®¤ÎÂçÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥»ー¥ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¤Î¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ò½Ë¤Ã¤Æ±þ±ç¥»ー¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ä
¥»ー¥ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©¡Ö¤¤Î¤¦¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦¥»ー¥ë¤¤ç¤¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¤ªµµÆ² ¿¹µ®Èæ¸Å¤µ¤ó¡Ë
Ë¶¶»Ô¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¤ªµµÆ²¡×¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤«¤é¤Ï¡Ö´¶¼Õ¥»ー¥ë¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤ªËß´ü´ÖÃæ¡Öµ´¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òÄÌ¾ï¤è¤ê20±ß°Â¤¤¡Ö1¸Ä260±ß¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Î¿¹¤µ¤ó¤ÏË¶¶Ãæ±û¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Çµå»ù¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìµå¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤ë¤È¡Ø¤ï¤¢¤Ã¡Ù¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇï¼ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ê¿¹¤µ¤ó¡Ë
Âç°ìÀÄ²Ì ¥«¥ë¥ß¥¢Å¹¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤À¤±¤Î³«ºÅ¤ÇË¶¶»º¤Î¥Ê¥·¤Ê¤É½Ü¤Î²ÌÊª¤òÄÌ¾ï¤è¤ê1³ä¤Û¤É°Â¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¤¬Á´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¶»Ä¥¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë
Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¤Î½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤ª2¿Í¤«¤é¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Ç¯²¼¤À¤¬¡¢³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤ÆÆ±¤¸½Ð¿È¹»¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊË¶¶Ãæ±û¹â¹»¤¬½Ð¿È¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
Â¾¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤â¡Ä¡£
12Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¥»ー¥ë¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÃã¤Ï109±ß¤Î¤â¤Î¤¬69±ß¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥«¥ìー¤Ï149±ß¤Î¤â¤Î¤¬99±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤ÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Ë¥åー¥é¥¤¥Õ¥Õ¥¸´äÅÄÅ¹ µÜÅÄ¿¿ºÈ ÉûÅ¹Ä¹¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇË¶¶Ãæ±û¹â¹»¤¬¹Ã»Ò±à¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æü¤«¤é±þ±ç¤¹¤ë¥»ー¥ë¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ÜÍ÷¿ô¤Ï3Æü´Ö¤Ç1Ëü¿Í¤°¤é¤¤¡£¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Î¶¯¹ë»ä³Ø¡ÊÅìË®¹â¹»¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¤¼¤Ò¤È¤â¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊµÜÅÄ ÉûÅ¹Ä¹¡Ë