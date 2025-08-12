考えた人、天才ッ、、！【セリア】ちょっとした悩みを解決♡「便利アイテム」

何度も解けるスカーフを結び直したり、帽子が飛んでいきそうになるたび手で押さえたり……毎日のちょっとした不便をスマートに解決できたら、コーデがもっと楽しくなるかも。【セリア】で見つけた「便利アイテム」は手軽に使える & おしゃれで、コーデにも自然になじみやすい点が魅力。お出かけやレジャーシーンでの活躍が期待できる、機能性とデザイン性を兼ね備えた小物をチェックしましょう。

スカーフアレンジが苦手な人にこそおすすめ

【セリア】「スカーフリング マット」\110（税込）

トレンドのスカーフアレンジが難しい・何度も結び直すのが面倒に感じる人にこそおすすめしたい、リング中央にスカーフを通すだけであか抜けを狙えるアイテム。スカーフを結ぶよりも早く、おしゃれにアレンジを楽しめそうです。リングは上品なメタルカラーが印象的なサークル型で、エレガントにもカジュアルにも使いやすそう。

レジャーに欠かせない帽子の紛失防止に活躍

【セリア】「ハットクリップ チェーン」\110（税込）

風の強い日でも安心してお出かけできそうな、チェーンタイプのハットクリップ。帽子のつばと首元の襟などに固定し、うっかり帽子が風で飛ばされるのを防ぎます。クリップ部分はギザギザがないので生地を傷めにくく、跡が目立ちにくい仕様なのもうれしいポイント。レジャーシーンはもちろん自転車での外出にも使える予感。

