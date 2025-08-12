韓国発のコスメブランド『BRAYE（ブレイ）』が、アクセサリー感覚で持ち歩けるリップ＆チーク「リップスリーク」のミニサイズ「リップスリークミニ」全8色を2025年8月30日（土）より順次、全国のセブン‐イレブン※1にて先行発売する。※1 一部お取り扱いのない店舗あり。なくなり次第終了。

■「リップスリーク」がミニサイズに

BRAYEの看板アイテム「リップスリーク」から、待望のミニサイズが新登場！アクセサリー感覚で持ち歩けるスタイリッシュなシルバーケースや、リップにもチークにも使えるなめらかなテクスチャーはそのまま、更に便利で可愛いミニサイズ。

ボールチェーンが付属されているので、バッグやポーチ、キーケース等につけて持ち運ぶことが可能。

■商品情報

株式会社ＩＫホールディングス

リップスリーク ミニ1.3g 1,100 円（税込 1,210円）

01 ARDOR 情熱 ：いきいきとしたブライトレッド03 POSH 優雅さ : 可愛さを引き立てるイチジクローズ04 SAVVY 賢明さ : 落ち着いたくすみローズ05 EASE 心地よさ : 肌を美しく見せる血色ピンクベージュ06 PLUCKY 勇気 : 深みのあるグレイッシュモーブ07 BOLDNESS 大胆さ : 洗練されたスモーキーブラウン08 ROUGHLY さりげなさ : 気品を感じさせるクラシカルブラウン10 CLEAR 確実さ :唇に自然な輝きを与える高保湿リップバーム