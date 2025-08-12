「“警察24時”を見たような感覚」パトカー集結し怒号響く 警察官の指示に従わない運転手男性が10分以上抵抗続ける 東京・江戸川区
東京・江戸川区の葛西駅前。
飲食店が立ち並ぶ高架沿いの道路で目撃されたのは、緊迫の光景です。
男性：
触らないでください！帰るんで。
警察：
危ない危ない！
男性：
閉めてください。
警察：
ダメだって！危ないっつーの。
男性：
だから帰りますって！
運転席に座ったまま警察官の制止を振り切り、車を動かそうとする男性。
ドアは開いたままで、周囲に怒号が響き渡ります。
目撃者：
（男性の車が）横から出てきて、ばったり警察の車とあって捕まった。
警察：
あなたもう交通違反してるんだからダメだって。
この時、男性には何らかの交通違反の疑いがあり、警察が話を聞いていたといいます。
しかし、男性は指示に従う様子はなく、抵抗を続けます。
警察：
危ないから降りて。
男性：
離してください！
警察：
離してくださいじゃねーよ。お前何があんだよ！降りろよ！降りろゴラァ！
目撃者によりますと、周囲が騒然とする中、男性の抵抗は10分以上続いていたといいます。
目撃者は、「“警察24時”を見たような感覚で、迫力と臨場感はありましたね」と話しました。