½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ç¤â°Õ¸«¸ò´¹
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÃ×¤·¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï12Æü¡¢¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëBRICS¤¬ÃÄ·ë¤·¡¢¡Ö°ì¹ñ¼çµÁ¤äÊÝ¸î¼çµÁ¤ËÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÀè·î¡¢¡ÖBRICS¤ÎÈ¿ÊÆÀ¯ºö¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×Êý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î°ìÉô¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤ÊÇÆ¸¢¹Ô°Ù¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢½¬¼çÀÊ¤â¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÀµÅö¤ÊÍø±×¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î´Ö¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏµîÇ¯5·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÏÂÊ¿Äó°Æ¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç¤â¡ÖÀ¯¼£Åª²ò·è¤Ë¸þ¤±Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Åìµþ,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²£ÉÍ,
¾åÅÄ