動物の“飛び出し”にご用心 愛媛・新居浜市で横断歩道を渡るサル、岩手・八幡平市では動きにクセのあるクマ、和歌山には連続して現れるシカ
愛媛・新居浜市の横断歩道で、一瞬、何かが通り過ぎたのが分かりましたか？
何が通り過ぎたのかというと…全速力で横断歩道を渡るサルです。
一方、岩手・八幡平市ではクマが目撃されました。
ただ、動きの癖が強いクマのようで、道路を横断するのかと思えば、突然真ん中でストップ。
元来た道を戻ろうとした次の瞬間、くるりと軽い身のこなしで方向転換。
右へ左へとフェイントを繰り出すクマに翻弄された目撃者は、「早くどいてくれ」と思いながら急ブレーキをかけたといい、「結構危なかった。ギリギリの状況でした」と話しました。
ところ変わって和歌山県で目撃されたのは、道路の端を駆け抜けるシカです。
突然目の前に飛び出してくると、こちらをチラッ。
立ち止まるやいなや、林の中へ。
目撃者：
本当多い。シカが「また来た」って感じ。
油断は禁物、わずか15分後には再びシカに遭遇。
さらにその後、この日3度目となるシカとの遭遇！
目撃者：
一頭いると警戒しないと、他のシカが飛び出してくるので危なかったりする。