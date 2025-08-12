1945年8月13日。長野市を襲った空襲から13日で80年を迎えます。終戦のわずか2日前。47人が犠牲者になったと伝えられています。

この夏、90歳の女性が初めて語る忘れられない記憶です。



村田美津子さん

「歯がゆいですね。あんなに悲惨な思いしたのに」



1945年、太平洋戦争が終わる2日前の8月13日。長野市内の飛行場などをアメリカ軍の爆撃が襲いました。午前7時ごろから午後4時ごろまで合わせて5回、空襲があったといわれています。





村田美津子さん90歳。10歳の時に長野市篠ノ井で空襲を経験しました。村田さん「昼間も警戒警報のサイレンが鳴るようになりまして、昼間はいいんですけど夜はこういう電気のところに黒い布を垂らして外に光が出ちゃいけない。そんな窮屈な生活でしたね」都市部の空襲を逃れて疎開してきた子供たちも多かった信州。青空の広がる暑い一日だったといいます。村田さん「5歳上に兄がいるんですけど、兄なんか窓からそのグラマン（戦闘機）眺めてるんですね。それで、操縦士の顔が見えたなんて、緊迫感はあるんですけれどもそんなような状況でしたね」低空で飛ぶ飛行機。その近さで感じるのは”音”です。村田さん「飛行機の轟音も怖いんですけど機銃掃射して標的を狙って降りてくるそのときのバリバリバリバリッと撃ってくるあの音が怖かった。押入れの中で子供たちと母と祖母と本当に肩寄せ合って身を伏せてましたけれどね」5回にわたる空襲では47人が亡くなり、篠ノ井でも2人が犠牲になりました。1998年に編集された手記にも空襲の詳細がつづられています。手記「当時、長野には、軍事司令部・飛行場・軍需品を輸送する貨物列車の長野駅があったので、狙われるのはそれらで篠ノ井は大丈夫だと思い、急いで出勤した。しかし、工場へ着いた途端、松代川田・綿内方面がやられているという情報……」毎年8月13日に開かれる「長野空襲を語る集い」。村田さんは今年初めて自身の経験を語ります。村田さん「本当にもう90歳で生き残っているのが数人しかいませんので、最後の機会かなと思って意を決しました」1985年に発足した「語り継ぐ会」。40年目の今年、集いも節目の年を迎えます。長野空襲を語り継ぐ会・伝田豊美事務局長「証言する方もどんどん少なくなったり段々証言も小さい頃なのでおぼろげになってきてしまって、どうしても断片的になったり内容が薄まったりどうしてもそういうことは否めない」情報提供を求めるチラシを高齢者施設に置いたり、来場者に配るなど様々な工夫をするものの集いを開くことは年々難しくなっています。それでも語り継がなければならない。元中学校の教員だった伝田さんは教育現場での継承の大切さも強く訴えます。長野空襲を語り継ぐ会・伝田豊美事務局長「長野市に住んでいても長野にも空襲があったこと知らないとかそういうケースが多い。学校で学んだ子供たちがごく自然に長野空襲があったということを認識していられるようにしていかなくては」戦後80年。世界では今も戦火が絶えない中、平和へのバトンをどうつないでいくか…。当時10歳で長野空襲を経験した村田美津子さん（90）「残された方は一生涯背負わなければならない重荷を背負って生きていくんだと戦争の傷跡はこういうことだと。地球上から戦争が絶えたことないですよね。だから個人個人の力が弱くても、戦争というのはこういう悲惨なものだってこと身近にあるってことを語り継いでいかなければいけないんじゃないかなと」