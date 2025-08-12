参議院選挙での敗北を受けて自民党県連青年局の活動です。



党と県連の改革のために広く県民の声を聞こうと、富山駅でアンケートの呼びかけを始めました。



自民党富山県連 瀬川侑希 青年局長

「おはようございます。自民党青年局です。県民のみなさんにアンケートをお願いしております」



連休明けの通勤客らにアンケートへの協力を呼びかけたのは、自民党県連の45歳以下の県議や市議らでつくる青年局のメンバーです。





アンケートはWEBで回答する形式で、富山県の自民党について不満な点や変えるべき点として、・不適切な党員登録や政治資金の不記載問題の対応、そして選挙の候補者選びなどの項目から該当するものを選択します。また自民党に何を求めるかなどについて記入できます。メンバーは、頭を下げながらQRコードが書かれた用紙を渡そうとしますがー。なかなか受け取ってもらえません。青年局メンバーに話す姿なかには、厳しい声をかける人も。富山市の70代の男性「今の自民党に（20代30代が）支持できるような政策がない。年寄りばかりがやっているから鈍感なんだ」東京から富山市内に帰省した男性「青年のみなさんが上になられたときに頑張ってほしい。上の層の方はあまり改革の雰囲気がない」自民党富山県連 瀬川侑希 青年局長「参議院選挙で私たち40代以下の世代の支持が特に離れていることが明らかになったので、もう一度私たちの政策を知ってもらいたいし皆さんが思っていることをしっかり実現していきたい」青年局はフェイスブックでも呼びかけ、1000人をめどに回答を得たいとしています。