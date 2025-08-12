いっぱい寝るけどアウトドア派♡ 話題の俳優【山時聡真】のオフの日って？

ドラマ『ちはやふる−めぐり−』で与野草太役として出演中の山時聡真さんがRayに登場！そこで今回は、山時さんにお休みの日の過ごし方を聞いてみました。いっぱい寝るけど、アウトドア派...！？ここでしか聞けないゆるーいオフの日の話からプラベをのぞいちゃお♡

山時聡真のオフの世界 ユニークなキャラもシリアスなキャラもカメレオンのように自由自在に演じ分ける山時聡真くんの知られざる“素”をオフの角度からフカボリ。 ゆるーいオフの瞬間にどうぞトキめいてください♡

OFF TIME TALK

Topic お休みの日の過ごし方は？ いっぱい寝るけど、アウトドア派（笑）。 基本的にお休みの日はどこかしらに出かけるんですけど、昼ぐらいまではゆっくりと寝ます（笑）。 起きて、もともと予定が決まっていたら友だちと遊びに行くし、なにも決まっていなかったら地元の友だちに電話をかけます！ 20才になってからは交友関係も広くなって、仕事仲間と映画を見たり、ダーツやビリヤードに行ったりもしますね。 ちなみにドラマ『ちはやふる−めぐり−』で共演している齋藤潤とはボウリングに行く約束もしています！ ジャケット 61,600円／outil（にしのや）シャツ 48,400円／MANAVE（HEMT PR）

Topic もしお休みが1週間あったら？ 絶対に旅行します！今なら沖縄かな。 1週間！？それはもう絶対に旅行するしかないですよね。 海外よりも僕は国内が好きなので、今の季節なら沖縄とか行きたいですね。 夏って暑いんですけど、だからこその沖縄の海って最高だと思うんです。あ、でも逆に北海道に行くっていうのもありですね。 1週間まとめてお休みをとることってめったにないので、想像するだけでも楽しいですね（笑）。 ゴロゴロのんびりと過ごすのもいいですが、僕的にはもったいないな〜と思っちゃいます！

日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる-めぐり-』で与野草太役を熱演！ 日本テレビ系 毎週水曜22時〜放送中 青春映画の金字塔『ちはやふる』から10年後の世界を紡ぐオリジナルストーリー。 競技かるたに青春のすべてをかける令和の高校生たちが魅せる、新たな青春ドラマとは……？ 山時くんはかるたをこよなく愛する梅園高校2年生、与野草太役として登場♡ ほかにも多くの若手次世代スターが出演するので、注目必至です！！ PROFILE 山時聡真 さんとき・そうま●2005年6月6日生まれ、東京都出身。2016年に俳優デビュー。その後、ドラマや映画に加え、声優など幅広い分野で活躍中。 現在放送中の日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』では与野草太役を演じる。 撮影／佐々木大輔（SIGNO）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田凌（Y’sC）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海