橋本環奈、恐怖のサプライズ演出のはずが…思わず笑い「みんな慣れてた」 『カラダ探し』ジャパンプレミア
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日全国公開）ジャパンプレミアが12日、都内で行われ、俳優の橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が登壇。劇中で登場人物を恐怖に陥れる”赤い人”のサプライズ登場に意外なリアクションを見せた。
【全身ショット】セクシー…！二の腕あらわな黒ワンピで登場した橋本環奈
イベントでは、作品に関するトークを楽しんだ登壇陣。フリップトークのあと、客席の証明が突然消灯し、暗転。「私のカラダさがして」という声が聞こえるやいなや、客席にスポットライトがあたり、”赤い人”が登場した。突如としてステージに向かって走り出した”赤い人”は、ステージの前を横切り退場。恐怖のサプライズ演出に登壇陣も観客も悲鳴…かと思いきや、そのシュールな様子に思わず笑いがもれてしまう事態に。司会が「赤い人でした」と紹介すると、思わず吹き出す登壇陣。この演出に、橋本は「私たちはちょっと慣れちゃってましたね」とし、続けて「でもお客様もみんな慣れてた」と笑顔で話していた。
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
前作に引き続き、主人公・森崎明日香役で橋本が主演し、高広役の眞栄田が出演。新たに“カラダ探し”に巻き込まれる5人の高校生役として、櫻井、安斉、鈴木、本田、吉田が出演する。
