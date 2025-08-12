長崎などを舞台にした映画「遠い山なみの光」の公開を前に俳優の広瀬すずさんと吉田羊さんらが長崎市を訪れました。

原作の朗読会に臨んで学生との交流を深めました。

拍手と歓声の中、登場したのは俳優の広瀬すずさん、吉田羊さん、そして石川慶監督です。

来月5日に公開される映画「遠い山なみの光」。

ノーベル賞作家、カズオ・イシグロさんの小説が原作で舞台は、戦後間もない1950年代の長崎と1980年代のイギリス。

それぞれの時代に生きる主人公を広瀬さんと吉田さんが演じ、時代と場所を超え、“記憶”の秘密をひも解くヒューマンミステリー作品です。

（広瀬すずさん）

「私は下の景色の方を手で指した。あの辺はみんな、原爆でめちゃくちゃになったのよ」

11日、広瀬さんらは原作の朗読イベントで登壇。

活水女子大の学生2人が英語訳を務めました。

（活水女子大 桝田優花さん）

「緊張ドキドキ。顔がなかなか見られなくて。録音とか玄関の前で読んだり何度も練習してきた。体験出来て、とてもうれしかった」

また、卒業後の進路を模索する学生の悩み相談に応じる時間も設けられました。

（吉田羊さん）

「模索する時間、道のりは絶対にあなたの人生の宝物になると思うので、ぜひいろいろ飛び込んで経験してみてください」

最後に、広瀬さんが作品に込めた思いを語りました。

（広瀬すずさん）

「1人でも多くの人に、そして女性の物語なので、皆さんに見ていただいて、どんなふうに受け取ってくれるか すごく楽しみにしている。(戦争や長崎の歴史を)知ってもらえるきっかけになる、希望のつまった作品になればいい」