動き回る選手は技術不足――偏見の“被害者”となったジョッタ。アトレティコでは失格も…リバプールでは「成功の象徴」に【現地発】
2010年にリバプールを買収したフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）が直面した最大の課題は、資産に限りがある低迷した名門を、魅力的なフットボールを展開することで、最も裕福なライバルクラブと肩を並べる競争力のあるマシーンに変えることだった。オーナーのジョン・ヘンリーと経営陣は、ほぼ不可能に近い方程式を探した。
彼らはいくつかの要素を組み合わせることで、その答えを見つけた。一部は、金融業界から取り入れられた「定量分析」モデルに基づいていた。しかし、より重きが置かれたのは、プロジェクトに参画したコンサルティング会社の専門家たちが「定性分析」と呼ぶものだった。
データの流れは、過去30年間のフットボールの偉大な現象を研究してきたアナリストたちの「臨床的な目」で検証された。その際に重視されたのはデータよりも人だった。
定性分析の専門家たちが投げかけた質問は過去を指していた。ヨハン・クライフとリヌス・ミケルスが1970年代初頭にアヤックスで王朝を築いた時、何をしたのか？ 資金不足で、例えばセルヒオ・アグエロ（元マンチェスター・シティ）のような大物ストライカーを獲得することができなかったリバプールは、足元でボールを収めることも、裏への抜け出しでパスを呼び込むこともできるアタッカーに賭けた。参考にしたのはクリスト・ストイチコフだ。
80年代にブルガリアリーグで頭角を現した彼は、高速スプリントを繰り返し相手DFの裏を抜け出すプレーを引っ提げてバルセロナに加入すると、見事なパフォーマンスを披露し、バロンドールを受賞した。モハメド・サラー、サディオ・マネ、ルイス・ディアス、そしてディオゴ・ジョッタといったアタッカーはこのストイチコフ・モデルに則って獲得した新戦力だ。
ジョッタはピッチ外では地味な選手だった。しかしスパイクを履くと一転パッショナルになった。利他的で、自己犠牲精神に富む。野心家でありながら虚栄心はなく、疲労困憊するまで走り続けた。だからこそ誤解の対象にもなった。
フットボールにおいて動き回る選手はファンや一部のコーチからクオリティが不足していると捉えられる傾向にある。ジョッタは足元の技術も兼ね備えていたが、すぐにその偏見の被害者となった。
ディエゴ・シメオネもそうだった。2016年夏、ジョッタはアトレティコに加入したが、プレシーズンが終わると、失格の烙印を押された。まずポルト、次にウォルバーハンプトンへ貸し出された。
しかしその２度目のレンタルで、彼はほとばしるような熱いプレーを開花させる。チャンピオンシップ（２部リーグ）で17得点６アシストを記録。ウルブスのプレミアリーグ昇格に貢献するとともに完全移籍を勝ち取ると、２年目も９得点５アシストをマークした。
今度はヨーロッパリーグ出場権獲得の立役者となった。リバプールが目を留めるには十分な活躍だった。尽きることのないスタミナと爆発的なスプリントでマーカーを振り切り、巧みなファーストタッチでネットを揺らすジョッタは、攻撃の波を次から次へと生み出すチームに組み込まれれば、さらに決定的な存在になると見込まれた。
リバプールがジョッタの獲得に支払ったのは、約5000万ユーロ。FSGが定める厳格な財務基準に照らし合わせれば過剰な支出だったが、結果はプラスとなった。ポルトガル代表ではクリスティアーノ・ロナウドに常に立ちはだかったが、リバプールでは激しい競争に晒されながらも、確固たる地位を確立した。通算182試合に出場し、65得点・26アシストを記録。貴重な戦力として活躍を続けた。
アルネ・スロット監督の信頼もすぐに勝ち取った。DFが密集するゴール前で９番として起用され、期待に応えた。チェルシー戦でトシン・アダラビオヨとの接触プレーで負傷し、２か月間戦列を離れるアクシデントに見舞われたこともあったが、復帰後、途中出場から結果を残し続け、最終的に好調のコーディ・ガクポを押しのけてポジションを奪い返した。
そのジョッタが不慮の交通事故で亡くなった。リバプールは「リバプール・フットボールクラブは、ディオゴ・ジョッタ選手の訃報に深い悲しみを抱いています」と、クラブの公式ウェブサイト上で追悼の意を表した。
彼らが失った選手は、ダイナミズム、謙虚さ、情熱、団結といった尽きることのない感情の源泉となる要素を組み合わせた成功の象徴だった。そして40年間の低迷期を経て、リバプールが再び世界のトップクラブの仲間入りを果たし、経済面・スポーツ面での飛躍的な向上を可能にした鍵だった。
文●ディエゴ・トーレス（エル・パイス紙）
翻訳●下村正幸
※『サッカーダイジェストWEB』では日本独占契約に基づいて『エル・パイス』紙のコラム・記事・インタビューを翻訳配信しています。
