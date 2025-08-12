2025年8月13日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
親しい人とモメやすい日。今日は秘密を持たず、オープンな姿勢が吉。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
テンションはやや低め。好きな音楽を聞けば気分は晴れやかに。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
今日は個性を抑えるのが吉。「みんなと同じ」が運気安定のカギ。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
おねだりにツキあり。年上の人に甘えてみるとよさそう。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
先輩の気まぐれに振り回されそう。今日は適度に聞き流すのが正解。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
楽しい予定が目白押しの1日。お金は計画的に使うのが吉。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
運気は好調でも注意力は散漫気味。落し物には注意すること。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
情緒が不安定気味。思いきり泣いたり叫んだりすると落ち着きそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
周囲のサポートを得やすい日。不明なことは積極的に聞こう。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
好奇心のままに動くとツキあり。ただし衝動買いには要注意。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
率直さが周囲に好かれる日。言いにくいことも伝えてみて。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
新しいことに取り組む吉日。語学や経済の勉強がおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)