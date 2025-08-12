NINAJIRACHIが、デビューアルバム『I Love My Computer』を8月8日にリリースした。

ジャンルの壁を超え、“想像を絶する世界観のもとに創造”された今作。現実世界と、限界が存在しない鮮明なイマジネーションの架け橋として新たな未来を切り開く作品に仕上がっているという。

NINAJIRACHIは、「私は、誰よりも多くの時間をコンピューターと過ごしてきました。コンピューターは、私が何者なのかを教えてくれて、良くも悪くも私を育ててくれました。私はオーストラリアの地方都市にある小さな町の出身者。エレクトロニックミュージックが存在するような場所ではありません。コンピューターがなければエレクトロニックミュージックと出会えなかったかもしれません。実際、とても対照的な世界です」「私の音楽は全てコンピューターミュージック。コンピューターは私の楽器です。コンピューターなしでは、私はどうなっていたのか想像もつきません」と語る。

また、現代エレクトロニックミュージックの流れを汲んだ今作では、EDMの新しい形を世界に提示する。ダンス、ポップ、エレクトロを融合し、NINAJIRACHIは自身の聴いてきた輝かしい2010年代の音楽に敬意を表し、それらを再構築してパワーアップ。先行シングルの「All I Am」「Fuck My Computer」「iPod Touch」「Infohazard」からも、NINAJIRACHIのスキルと手法の片鱗が窺えたが、新たに加わった8曲の新曲によって、いっそうノスタルジーにオマージュを捧げ、さらなる高みへ上り続けるようなアルバムとなっている。

今作のオープニング曲「London Song」では、コンピューターミュージックが与えてくれた機会についての感謝の念が綴られ、「CSIRAC」ではオーストラリア初のデジタルコンピューターについて思いが巡らされる。また、フォーカストラック「Delete」では、SNS心理学と“現代のメガデジタルのメタ交配の儀式”について考察。ある特定の人に見てもらうための投稿戦略が歌われる。

同楽曲についてNINAJIRACHIは、「この歌詞を書いたのは2019年の後半でした。ピアノのコードに合わせた意味不明なボーカルで、“Alight”を書いたのと同じ夜のこと。今年初めにそれを見つけて、このアルバム『I Love My Computer』のテーマにピッタリだと気づいたんです」と説明している。

感情に訴えかける「Battery Death」、アンビエントダイアリーのような「Sing Good」、daine（デイン）とのコラボレーション楽曲「It’s You」といった楽曲は、NINAJIRACHIの冒険心に富んだ音楽性の幅広さを示し、よりダンスポップ的アプローチが展開される。

2023年後半に制作され、今作の中で唯一のコラボレーションとなった「It’s You」について、NINAJIRACHIは「本来アルバム『I Love My Computer』は、コラボやフィーチャリングを入れないNinajirachiだけの作品集にするつもりでしたが、daineとのこのコラボがあまりにも上手く行ったので。今年初めにDarcy Baylis（ダルシー・ベイリス）がギターでメロディを付け加えてくれて、まさにクロスオーバーとなりました。Darcyと私は2024年にdaineの曲作りのセッションで“Infohazard”を作り始めた仲。すべてがファミリーのようで、とても素晴らしい気分です」と語っている。

そのほか、「All I Am」に続くパワフルな入口となる楽曲「ฅ^•ﻌ•^ฅ」（Cat Interlude）や、アルバムを締め括る「All At Once」といった、明確なビジョンを持った無限の創造性の自由というアルバムのテーマを掘り下げる楽曲が収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）