タレントの北斗晶さんの長男・佐々木健之介さんは8月9日、自身のInstagramを更新。かわいい娘の誕生日ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：佐々木健之介さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの北斗晶さんの長男・佐々木健之介さんは8月9日、自身のInstagramを更新。娘が2歳を迎えた誕生日ショットを公開しています。

【写真】北斗晶の長男の家族ショット

「お裾分けありがとう」

健之介さんは「寿々2歳になりました」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目は、大きなオムライスとバースデーケーキを前にした家族ショットです。娘を真ん中にして、美人な妻と健之介さんからは幸せそうな雰囲気が漂っています。北斗さんが作ったバースデーディナーとのこと。3枚目以降では、プールで遊ぶ様子やディズニーアンバサダーホテル内にあるレストラン「シェフ・ミッキー」を堪能する様子などを披露しました。

続けて「色んな人にハッピーバースデーと言ってもらえて幸せな子です」と喜びを伝えています。また北斗さんは、「すーちゃんお誕生日おめでとう　皆さんに感謝ですね」とコメントしています。

ファンからは、「寿々ちゃん2歳のお誕生日おめでとう」「ご家族みんな幸せそうで何よりですね〜」「す〜ちゃん大きくなりましたね」「お裾分け有難う」「けんのすけくんとパパが似すぎてパッと見どっちがどっちか分からない」と、祝福の声が多く上がりました。

「２歳のお誕生日おめでとう」

9日には北斗さんが自身のInstagramで「すーちゃん　２歳のお誕生日おめでとう」と祝福。コメントでは、「お誕生日おめでとうございます」「ご馳走様ですね〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)