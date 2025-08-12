【お盆の渋滞予測】上り線のピークは「１５日」か…名神・新名神で最大１５ｋｍの渋滞予想　「車線変更は有効？」「高速から降りた方が早い？」渋滞にまつわるギモン

お盆休みに入り、気になることの一つが高速道路の渋滞。お盆の混雑予測に加え、なぜ渋滞が起こるのか？どんな場所で起こりやすいのか？など、渋滞にまつわる疑問について大阪大学の菊池誠名誉教授に聞きました。



▼お盆の渋滞予測



ＮＥＸＣＯ西日本管内では、上り線の渋滞のピークは８月１５日（金）となりそうです。



【１５日の各道路の渋滞予測】（道路、区間、最大渋滞、ピーク時間）



◆名神（上り） 大山崎ＪＣＴ→大津ＩＣ １５ｋｍ 午前１０時

◆新名神（上り） 神戸ＪＣＴ→川西ＩＣ １５ｋｍ 午後６時

◆中国・山陽（上り） 三木ＪＣＴ→宝塚ＩＣ ２０ｋｍ 午後５時





１５ｋｍの渋滞で通り抜けるのに６０分、２０ｋｍだと８０分ほどかかるということです。▼渋滞が起こりやすい場所とは？高速道路で渋滞が起きやすい場所が３つあります。１．インターチェンジなどからの合流地点２．下り坂から上り坂に切り替わる場所３．トンネルこの３つに共通するのは「減速したくなる場所」だということ。前の車は少ししか減速をしていないのに、その後ろはさらに少し減速、そのまた後ろはさらに減速…というふうに、どんどん減速が大きくなり渋滞が起きやすくなるというメカニズムです。渋滞のメカニズムについて大阪大学の菊池誠名誉教授に話を聞きました。（大阪大学 菊池誠名誉教授）「ブレーキをかけないといけない状況が生じて、それが後ろに伝わってやがて止まってしまう。（渋滞が）起きやすい場所があるのは確かなんですけど、トンネルや坂道だから必ず起きるわけじゃない。前の車はちょっとしか減速してなかったんだけれども、次はもうちょっと減速、次はもうちょっと減速、だんだん減速が大きくなってやがて止まってしまう。（車の）密度が高いとそうなってしまう」▼車線変更の繰り返しは有効？降りたほうが早い？…渋滞にまつわるギモン菊池名誉教授によると、渋滞を起こさないために３つのポイントがあるといいます。◆前の車が速度を落としたら早め・緩やかに減速◆安全な車間距離を保つＪＡＦによると安全な車間距離は以下の通り時速８０ｋｍで走行→８０ｍ程度時速１００ｋｍで走行→１００ｍ程度◆混雑する時間帯を避けて車の密度を高めない→分散通行渋滞にまつわるギモンを菊池名誉教授に聞きました。Ｑ：車線変更のくり返しは有効？Ａ：意味はない。左側の走行車線の方が多くの車が通れるというデータがあり、頻繁に車線変更しないことが大切Ｑ：高速が渋滞…降りた方が早い？Ａ：渋滞を回避できるかどうかはケースバイケース。渋滞回避のウラ技はないＱ：自動運転になれば渋滞はなくなる？Ａ：多少緩和はされる。渋滞をなくすには管制塔を作るなどのシステム改革が必要車間距離をしっかりとって、安全運転で移動してください。