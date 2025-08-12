YouTuberさくら、ミニワンピで美脚スラリ「綺麗」「見惚れる」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】YouTuber・さくらが12日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿で美しい脚を披露した。
【写真】人気YouTuber「顔変わりすぎ」裸眼ショット
さくらは「1日目と2日目の積み合わせ」「美味しいご飯食べまくりです」とコメントし、白いミニ丈ワンピースを着用した旅行先でのショットを公開。ミニ丈のワンピースからスラリと伸びた美しい脚が際立つ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「脚が綺麗」「見惚れる」「天使」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
