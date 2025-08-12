「今日好き」寺島季咲、ミニ丈ワンピで美脚披露「見惚れる」「天使」
【モデルプレス＝2025/08/12】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜22時〜）に参加していた寺島季咲が12日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿で美しい脚を披露した。
【写真】「今日好き」出演美女、美脚披露
寺島は「行ってみたいなったSHIROの本店」「3枚目4枚目の写真の雲、夏感じました」とコメントし、ミニ丈のワンピースを着用した自身のショットを公開。北海道・砂川市にあるブランド「SHIRO」の本店を訪れたようで、ワンピースからスラリと伸びた美しい脚が際立つ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」「脚が綺麗」「見惚れる」「真似したい」「天使」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
