吉谷彩子「とうもろこし祭り」3種類の食べ方披露「美味しそう」「全部作ってみます」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の吉谷彩子が12日、自身のInstagramを更新。とうもろこしを使った3種類の料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉谷彩子手作りのこだわりとうもろこし料理
吉谷は「我が家はとうもろこし祭りでした」とつづり、とうもろこしの冷製スープ、磯辺揚げ、蒸したものの3種類の料理を披露。それぞれのレシピについて、調理手順や味付け、こだわりを詳細に公開した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「レシピ参考にします」「とうもろこし祭り、素敵ですね」「吉谷さんの手料理食べたい」「丁寧な暮らしが憧れ」「全部作ってみます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉谷彩子手作りのこだわりとうもろこし料理
◆吉谷彩子、とうもろこしのアレンジレシピ公開
吉谷は「我が家はとうもろこし祭りでした」とつづり、とうもろこしの冷製スープ、磯辺揚げ、蒸したものの3種類の料理を披露。それぞれのレシピについて、調理手順や味付け、こだわりを詳細に公開した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「レシピ参考にします」「とうもろこし祭り、素敵ですね」「吉谷さんの手料理食べたい」「丁寧な暮らしが憧れ」「全部作ってみます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】