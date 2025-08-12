石川祐希選手に、髙橋藍選手。バレーボール男子日本代表の名だたる選手たちが薩摩川内市にやってきました。9月、フィリピンのマニラで行われる世界選手権に向けた合宿で、12日は歓迎式が行われました。



（仁田尾美菜アナウンサー）

「男子バレーボール日本代表の選手が激しい練習に汗を流しています」





薩摩川内市のサンアリーナせんだいにやってきたのは、石川祐希選手や髙橋藍選手など、バレーボール男子日本代表の選手15人です。チームは9月、フィリピンのマニラで行われる世界選手権に向け、11日から薩摩川内市で合宿を行っています。12日は練習前に歓迎式が行われ、県や薩摩川内市などから鹿児島黒牛などの特産品が贈呈されました。（石川祐希キャプテン）「歓迎していただいて非常にうれしく思うし、練習できるとても素晴らしい環境だと感じている。しっかりいい合宿をして、世界選手権で結果を出すことがみなさまへの恩返しと思っている」（髙橋藍選手）「薩摩川内の合宿では、スキルの面でもチーム力を上げていく面でも、非常にいい合宿だと思うので、次の世界バレーに向けて、ポーランドとかトップチームを倒すために、チームを強化していきたい」歓迎式の後には記念撮影が行われ、薩摩川内市のふるさと納税の返礼品でもある兜を被る選手もいました。バレーボール男子日本代表の選手が、薩摩川内市で合宿を行うのは今回で14回目で、12日は、体のキレを取り戻すためハードな練習に励んでいました。（ロラン・ティリ監督）「体のキレを戻すこと、1週間の休み明けからの体の動きを戻していくということに合わせて、技術的なところと、選手とチームの連携をいち早く戻していきたい。それがこの合宿の狙い」合宿は8月17日まで行われます。