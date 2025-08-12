英海軍駆逐艦「ドーントレス」とノルウェー海軍フリゲート艦「ロアール・アムンセン」と写真に収まる乗組員ら＝１２日、海上自衛隊横須賀基地吉倉岸壁

英海軍の最新鋭空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を旗艦とする英空母打撃群が１２日、横須賀に寄港した。日英安保の強化などが狙い。英空母打撃群の来日は２度目で、前回は２０２１年９月に同型艦「クイーン・エリザベス」が寄港した。

プリンス・オブ・ウェールズは８カ月にわたる同盟国などとの合同演習のため、ことし４月下旬に英南部ポーツマスを出港。同打撃群は今月４日から海上自衛隊や米海軍、オーストラリア海軍など５カ国と共同訓練を西太平洋で実施していた。訓練には海自護衛艦「かが」や昨秋に米海軍横須賀基地に再配備された原子力空母「ジョージ・ワシントン」などが参加した。

全長約２８０メートルのプリンス・オブ・ウェールズ（乗組員約１５００人）は１２日午前８時半ごろ、ステルス戦闘機Ｆ３５Ｂなどの艦載機を乗せ、ワシントンが使用している同基地１２号バースに接岸した。

一方、英海軍駆逐艦「ドーントレス」とノルウェー海軍フリゲート艦「ロアール・アムンセン」は海自横須賀基地吉倉岸壁に接岸。ノルウェー艦艇の来日は初めてとなる。

同基地では両艦の入港歓迎行事が行われ、横須賀地方総監の真殿知彦海将は「３カ国の絆は逆巻く波を乗り越えるほど強い。ヨーロッパ、インド太平洋の両地域が安定と繁栄を続ける上で不可欠だ」と歓迎。英国のジュリア・ロングボトム大使は英国のプレゼンスや日英関係の強化にも触れ「われわれの友情を祝福し、理解を深め、より安全で繁栄した未来に向けて共に歩んでいこう」と日本語であいさつした。

プリンス・オブ・ウェールズとアムンセンは東京国際クルーズターミナル（東京都江東区）にも寄港する。３隻はその後、９月２日に離日する予定。

またプリンス・オブ・ウェールズ入港時には市民団体「ヨコスカ平和船団」がボートとヨットを出し、洋上から抗議活動を行った。市民らが「ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ ＦＯＲ ＰＥＡＣＥ（平和のために母港にとどまってください）」と書いた横断幕を掲げ、寄港反対を訴えた。