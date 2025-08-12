地域防災を支える消防団員。全国的に担い手不足が深刻な課題となっています。こうした中、北佐久郡御代田町の消防団は、新規入団につなげようと活動をPRする動画制作を始めました。



「皆さまの助けになればうれしいです！」



8月8日、御代田町消防団初の動画制作に臨んだのは、入団1年目の消防団員などです。YouTubeなどで動画を発信し、消防団の活動をPRしようと企画しました。





御代田町消防団 1年目・猿田隆道さん「熱中症対…熱中症…熱中症にならないよう…」自営業の傍ら、消防団で活動する猿田団員。慣れない撮影に奮闘するそのワケというのが…“消防団員の減少”です。火事や自然災害が発生したら出動し、率先して地域防災に当たる消防団員。常勤の消防署員と共に人命を守る重要な役割を担っています。ところが御代田町では、2020年に270人いた団員は現在225人にまで減少。移住などで町の人口は増えていますが、担い手不足に歯止めがかからないのが実情です。御代田町消防団 上原亮一団長「御代田町消防団の存在を知らない方も多いと思いますし、このYouTube・インスタグラムを見て消防団に興味を持ってくれる人が増えて、ゆくゆくは消防団員の増加につながれば」動画は消防団員と一緒に防災を学んだり、生活に役立つ情報が得られたりする内容となっていて、今年度は60本程度を制作する予定です。御代田町消防団 1年目・猿田隆道さん「皆さまに届けなきゃいけないので、言葉一つ一つにしゃべるのに緊張しましたけど頑張りました。（団員が）入ってくれたらうれしいですね」団員の確保に向けて始まった挑戦。8日に撮影した動画は8月22日をめどに公開する予定です。