走りの印象はサルーンのM3へ肉薄

BMW M3 CSツーリングは、基本的にはサルーンのM3 CSのステーションワゴン。今回は、グレートブリテン島南部のスラクストン・サーキットと、周辺の一般道での試乗となったが、走りの印象はかなり近い。使い勝手では勝るのに。

【画像】実戦で活躍の万能ワゴン BMW M3 CSツーリング 最新の純なM2からHVのM5まで 全132枚

3.0L直6ツインターボエンジンは、極めてパワフル。サーキットでコーナーへ飛び込むと、荷室の質量がボディ後方で作用するのを感じる。とはいえ、僅かな違いでしかない。



BMW M3 CSツーリング（英国仕様）

それ以上に、3シリーズ・ツーリング同等の実用性はそのままに、コース上で驚くほどの自信を与えることへ言葉を失う。ミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2 タイヤのグリップ力と、素晴らしいシャシーバランスが、圧巻の戦闘力を披露する。

高速コーナーでも、安定性は秀抜。カーボンセラミック製のブレーキディスクは、遅めのブレーキングにも余裕で対応。迅速な周回を重ねられる。

自然にドライバーを補助する電子システム

サスペンションは専用チューニング。スプリングはCSとして引き締められ、リンクのボールジョイント部分が増やされ、可動特性は異なるという。ステアリングやスタビリティ・コントロールも同様だ。

ダンパーは、コンフォートかスポーツ、スポーツプラスの3段階に調整可能。ただし、1番最後のモードはサーキットでもハード過ぎる。凹凸や縁石での跳ねを考慮すると、スポーツ・モードが望ましい。



BMW M3 CSツーリング（英国仕様）

四輪駆動を含む電子制御システムは、乗り手の運転技術へ合わせて、多様にレベルを調整可能。最も積極な介入状態でも、自然にドライバーを補助してくれる。

通常のM3のように、後輪駆動モードへの変更もできる。流石に、550psを2本のパイロットスポーツ・カップ2では受け止めきれないが。前後のブレーキバランスは巧妙で、豪快なテールスライドも誘いやすい。

段違いのグリップ力 カーブでの安定感

一般道は、パイロットスポーツ4Sで走らせた。乗り心地と静寂性は、通常のM3 ツーリングに及ばずとも、グリップ力は段違い。ステアリングの頼もしさも上昇している。

四輪駆動システムを4WDスポーツ・モードへ切り替えても、グリップ力が生む安定感は揺るぎない。テールを振り出すことなく、極めて高速に進もうとする。長い直線では有能な6気筒ツインターボが威力を見せつけ、遅いクルマの追い越しは瞬間で終わる。



BMW M3 CSツーリング（英国仕様）

排気音は、従来のようにソウルフルとはいえないものの、迫力は常時不満なし。高域へ引っ張れば、相当なボリュームに達する。騒音規制のあるサーキットでは、バルブを閉じる必要があったほど。

他ブランドが設定しない不思議

島国の公道を楽しむMモデルとして捉えれば、M3 CSツーリングのお値段は、正当化しにくいことは事実。通常のM3 ツーリングでも不足なく有能で、アルピナB3 ツーリングという魅力的な存在もまだある。

しかし、サーキットの走行会へ夢中なドライバーにとって、この価値は疑いようがない。フランスやドイツの高速道路を飛ばし、アルプスを駆け登る休暇を楽しみたい向きにも、選択する意義は間違いなくある。コレクターにとっても、見逃せないBMWだろう。



BMW M3 CSツーリング（英国仕様）

最大で1510Lへ拡大できる荷室に、550psの3.0L直6ツインターボ・エンジン。家族や愛犬、沢山の荷物とともに移動でき、サーキットでは存分に運転へ没入できる。こんな素敵なステーションワゴンを、他ブランドはなぜ新たに設定しないのだろう。

◯：より高精度で走りへ特化したシャシー サーキットでも不満なし 優れた実用性

△：普段使いに影響する硬いシートとサスペンション、ロードノイズ 限定で高額

BMW M3 CSツーリング（英国仕様）のスペック

価格：12万6275ポンド（約2500万円）

全長：4796mm

全幅：1918mm

全高：1447mm

最高速度：299km/h

0-100km/h加速：3.5秒

燃費：9.5km/L

CO2排出量：238g/km

車両重量：1850kg

パワートレイン：直列6気筒2996cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：550ps/6250rpm

最大トルク：66.1kg-m/2750-5950rpm

ギアボックス：8速オートマティック（四輪駆動）