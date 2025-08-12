４人組ロックバンド「ＧＬＡＹ」のＴＥＲＵ（５４）が、九州地方を襲った大雨を受け、被害の大きかった熊本市に向けて救援活動を行っていることが１２日、分かった。

ＴＥＲＵは１１日、自身のＸで知人からのメッセージとして、熊本市内で床上浸水に遭った場所で必要としている物資を紹介。この日朝には、交流のある同市の大西一史市長（５７）の投稿を引用する形で「物資支援など何かお手伝いできることがあったらお伝えください。少しでも早く安心できる生活に戻られることを願っております」と発信した。

この投稿に大西氏も反応。「ＴＥＲＵさん、熊本地震の時もすぐ駆け付けて下さり、いつも熊本のことを気にかけていただき有難うございます。とにかく復旧頑張っていきます。何か必要なことがあればまたご相談します」と返信した。

その後、ＴＥＲＵは仲間らと福岡を経由して支援物資を送ったことを報告。「福岡〜熊本間の高速道路も復旧したとのことなので物資が必要な場所に行き届きますよう願っております」とつづった。

ＴＥＲＵは２０１６年４月の熊本地震直後に大西氏の要請を受け、現地で被災者への炊き出しなどを実施。ＧＬＡＹとしても同月の東京・日本武道館公演を「ニコニコ生放送」で急きょ無料生中継し、義援金１０００万円を寄付していた。

ＴＥＲＵ自身も、地元の北海道・函館に滞在していた先月３０日、ロシア・カムチャツカ半島地震による津波警報の影響を受けて高台に一時避難を強いられたばかりだけに、今回もすぐに行動に移した形。同市役所の秘書部秘書課は、スポーツ報知の取材に「ＴＥＲＵさんに気にかけていただいていることをありがたく思っております」とコメントした。