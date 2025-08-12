喜ばしい必然 超高効率な万能選手

BMW M3 CSツーリングの登場は、喜ばしい必然といえた。サルーンのM3とクーペのM4には、シリアスなコンペティション・スポーツ仕様、CSが設定されていたからだ。

【画像】実戦で活躍の万能ワゴン BMW M3 CSツーリング 最新の純なM2からHVのM5まで 全131枚

サーキットを前提としたステーションワゴンは、非常に珍しい。ルーフラインが伸びることで増える車重は、パフォーマンスに貢献しないからだろう。メルセデスAMGも、ブラックシリーズは設定していない。ボルボ850 BTCCという、例外はあっても。



BMW M3 CSツーリング（英国仕様）

それでも高速なステーションワゴンは、理想的な存在かもしれない。そもそも、現行のM3は軽いわけではなく、四輪駆動の場合は1780kgもある。M3 ツーリングは85kg重いが、体格の良い大人1人分と考えられなくもない。

大きな荷室には、4本のタイヤとジャッキが余裕で載る。レースイベントのサポート車両として活躍できるが、直列6気筒ツインターボで550psのワゴンは、コース上の実戦でも活躍できる。万能選手とは、まさにこの事だろう。

ボンネットはカーボン ホイールはダークゴールド

M3 ツーリングの「CS」として、見た目はしっかり差別化されている。カーボンファイバー製のボンネットやカナード、ダークゴールド仕上げのアルミホイールで武装。車重は、通常より15kg軽い。

フェンダーラインが力強くフレアし、試乗車のブリティッシュ・レーシンググリーン塗装は、専用ホイールと調和する。賛否両論のキドニーグリルは、見慣れてきた感がある。



BMW M3 CSツーリング（英国仕様）

タイヤは、ミシュラン・パイロットスポーツ4SかピレリPゼロが標準。トラック（サーキット）用として、パイロットスポーツ・カップ2かPゼロ・コルサも選べる。

本気でタイムを削りたい向きは、パイロットスポーツ・カップ2 RかPゼロ・トロフェオRSも指定できる。すべて公道走行可能だが、せっかく広い荷室があるのだから、場面に応じて履き替えるのも悪くない。

運転の充足度へ貢献するシフトレバー

インテリアでは、センターコンソールが軽量・簡素なカーボン製へ置換される。アームレストと小物入れは備わらない。シートは、シェルがカーボン製のバケットが標準。着座位置が低いものの、パッドが薄く、横方向のサポート性と快適性はいまひとつかも。

通常の3シリーズと異なり、シフトセレクターはスイッチではなく、立派なレバーが突き出ている。これが、運転する充足度へ貢献している。派手なドリフト中に、マニュアルモードへ切り替えるのも簡単だ。



BMW M3 CSツーリング（英国仕様）

車内での、通常のM3 ツーリングとの違いはその程度。M4 CSLと異なり、リアシートはちゃんと残っているから、実用性も失っていない。そもそも、リアシートのないステーションワゴンなど無意味だろう。

背もたれは望んだ角度へ倒せ、運転姿勢は理想的。インフォテインメント・システムにはロータリーコントローラーがあり、操作性に優れる。ユーザーインターフェイスは、2022年の3シリーズと同等だとしても。

数量限定 ご希望ならお早めに

M3 CSツーリングは、これまで通り数量限定。上限の台数は明らかになっていないが、ご希望ならお早めに正規ディーラーへ問い合わせた方が良いだろう。2022年発売のM3 CSは、すぐに価格表から消えてしまった。

お値段は、英国では12万6275ポンド（約2500万円）から。通常のM3 ツーリングより3万ポンド（約594万円）以上お高いが、標準装備されるアルティメットやMレーストラックといったパッケージを加味すると、納得できる上昇といえそうだ。



BMW M3 CSツーリング（英国仕様）

走りの印象とスペックは、BMW M3 CSツーリング（2）にて。