夫との“根比べ”3日目。先に謝るのは悔しい、でも今の状況がツライ【ママリ】

夫婦喧嘩3日目…この空気に耐えられないが、自分から折れるのは悔しい！

旦那と喧嘩中です。３日目の無視が続いてます。



私も悪かったです。

ここしばらく、旦那の言動に対して文句を言ったりしてきました。

返事をしてほしい、(旦那に「ここができてない」と言われて言い返す形で)じゃあ貴方もこれをやってほしい、必要な謝罪や感謝をしてほしいなどなど

私が嫌なことや気に入らないことをチクチクと伝えてきました。

単純に会話が噛み合わないことによる喧嘩もしました。



そのせいで、お互いずっとピリピリしてました。

決定的なことは無いですが、旦那が私の行動に怒ったり、私が娘を叱ってるところに旦那が勝手に入ってきて追い討ちをかけて叱ったり、私が娘に「これをやってね」と言ってるのに旦那が後から別のことをやるように指示をしたり、私に対してもですが娘の気持ちを蔑ろにしたことに私は腹を立てています。私にも旦那にも怒られたり別々の指示をされたり、娘は混乱して辛かったと思います。



私は旦那に怒りをこめてLINEで「私たち毒親だね。子供が可哀想」と送りました。

私は自分たちが反省する必要があると思って送ったのに、さほど気に留めないような、気にするな～みたいな内容の返事がきて、馬鹿みたいです。



それからお互いに無視です。



旦那にはムカついてますが、この状況がつらいです。子供の前でもギクシャクして申し訳ないです。

さっさと話し合いを持ちかけるべきなのでしょうが、こっちが折れるみたいで悔しいです。

ダメな母親ですよね。



家族みんながずっと仲良く暮らすことは幸せなこと。しかし、それは理想であり、実際にはどこかで誰かが喧嘩しているものですよね。兄弟喧嘩もあれば、親子喧嘩もあり、夫婦喧嘩も。夫婦喧嘩においては、大きな理由があるわけでもなく、お互い意地の張り合いになることもあるはず。アプリ「ママリ」には、夫と喧嘩をして3日間無視が続き、この状況がつらいとの声が届きました。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

夫婦喧嘩が続いており、3日間お互いに口を聞いていないという投稿者さん。



夫の言動に対する不満をずっと言い続けていたり、会話がかみ合わないことなどが原因のようで、これと言って大きな喧嘩の理由は無いとのこと。お互いにイライラしていたことで、子どもに対して混乱してしまうような対応をしてしまうこともあったようで、自分だけではなく、子どもの気持ちを考えていないことにも怒りを感じているようです。



投稿者さん自身も反省する点があると思いながらも、今でも夫に対してイライラする気持ちもあり、自分の方から謝るのは悔しいと思ってしまうとのことです。



とは言え、子どもの前でも空気を悪くしてしまう現状に耐えられず、どのように対応すべきか悩んでいるようです。



夫婦は折れるが勝ち！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まず、夫婦での喧嘩は先に謝った方が勝ちとの声をご紹介します。

夫婦喧嘩は負けるが勝ちと思ってます☺️

意地を張っていても解決しないし、意地の張り合いに巻き込まれるのはいつも子どもです。



なので私は負けるが勝ちと思ってすぐ謝ります😂

心がこもっている必要も、本当に思っている必要もないですしね😂

謝って相手が俺が優位だ！と思って解決できるならそれで良いです😂



夫婦は折れるが勝ち。



「夫婦喧嘩は、先に謝ったほうが勝ち」そんな声がママリに寄せられました。



とくに理由があるわけでもない、ただのすれ違いから始まったケンカ。解決策が見つかるわけでもなく、時間だけが過ぎ、気まずい空気が家庭全体を包み込みます。そんな負の雰囲気は、子どもにとっても居心地の悪いもの。



だからこそ、「負けるが勝ち」と割り切って、まず謝ってしまう。本心では納得がいかなくても、「夫に勝ったと思わせておけばいい」と気持ちを切り替えることで、自分もラクになれる。そんな前向きな考え方に、共感の声が集まっていました。

他の回答者様と同意です！

➕私は依存してるふりして、旦那くん凄い！みたいな感じにしてます笑

これも本当に思ってなくてなくていいんです😊

やってもらったことが完璧じゃなくても、ズレてても絶対文句言わず、とにかく「凄い！」「ありがとう！」って感じにします笑

あんまりやりすぎるとバカにしてる？ってなるけど、そこはさじ加減調節して、、、

おだてておくと、率先してやってくれるようになったりして楽ですよ🤫

次に、夫には下に見られているくらいが丁度良いとの声をご紹介します。

夫婦喧嘩において、他の方と同じく謝る方が勝ちという考えであり、下に見られているくらいの方が良いとの声が届きました。



本当にそう思っていなくても、不満に思うことがあっても文句は言わずに、とにかく褒めるとのこと。やり過ぎると裏目に出てしまうので、ほどよい加減で夫をおだてるようです。そうすることで、夫が何でも自ら行動してくれるようになって自分自身が楽になるとのこと。



夫に下に見られていても、実際には依存したふりをしているだけで、自分自身がそう仕向けているので何も気にならないようです。自分にとって楽になるのであれば、このような考えも1つの解決方法ですね。

意地の張り合いにゴールは無し

生まれも環境も全く違った2人が生活を共にしていると、喧嘩の1つや2つ…当然のように起きてしまうもの。それでも、この先も一緒に暮らして行くのであれば、どこかで折り合いを付けないといけませんよね。



今回、ママリには「夫婦喧嘩は負けるが勝ち」と言った教訓にもなりそうな意見が届きました。先に謝った方が負けであるのなら負けになるのですが、大人になって謝ることで家の沈んだような空気が穏やかになるのであれば、完全に勝利ですよね。



大きなお問題がある喧嘩であれば、しっかり話し合って解決する必要がありますが、大人の意地の張り合いにゴールはありません。子どもを巻き込んでつらい思いをさせてしまうのであれば、そんな意地は捨ててしまいましょう！

