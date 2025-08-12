長野市を経由して千曲市と須坂市を結ぶ路線バス「屋代須坂線」について12日、運行する長電バスは事業からの撤退や減便も視野に運行の見直しを検討していることが分かりました。



長電バス 鈴木立彦社長

「事業者としては減便もしくは路線からの撤退をお願いしたいと」



屋代須坂線についてこう述べた、長電バスの鈴木立彦社長。長野市で開かれた協議会には県や自治体、公共交通事業者なども出席し、今後の在り方について、意見が交わされました。





「屋代須坂線」は2011年、廃線となった長野電鉄屋代線の代替バスとして、2012年に運行が始まりました。千曲市の屋代駅から長野市内を経由して須坂駅までを結び、通学などの利用が7割を占めています。しかし、通学以外の利用者の減少や運転手不足などで、去年8月に減便を含むダイヤ改正が行われました。撤退・減便の可能性が出てきたことについて、通学に利用している高校生からは…。高校生「唯一の移動手段と言っても過言でないので残ってほしい」「親も送り迎えできない場所なので、バスがないと部活にもいけない」長電バス 鈴木立彦社長「利用の少ないところのために、大きなバス、大型2種免許を持つ運転手を投入することの合理性について問題あるのではということで当社としては実態に合わせた輸送形態取りたいと申し出した」長電バスでは今後も県などと協議を重ね、10月ごろには方針を示したいとしています。