ザ・レチノタイムの新作プランパーに、秋色レッドブラウン登場♡
唇にハリとうるおいを与える人気のリンクルリップエッセンスシリーズから、秋にぴったりのレッドブラウンカラーが登場します。自然な透け感で肌なじみがよく、どんなメイクにも合わせやすい絶妙カラー。保湿もメイクもこれ1本で叶うと話題のプランパーリップが、数量限定で発売決定。毎日のメイクに、さりげなく秋の気分を取り入れてみてはいかがでしょうか♡
大人気シリーズに秋色が仲間入り
累計販売本数100万本※1を突破した「ザ・レチノタイム リンクルリップエッセンス」シリーズから、新色「レッドブラウン」が登場。
深みのあるブラウンに赤みをプラスしたカラーは、秋メイクにぴったり。シアーな発色だから、ブラウン系に慣れていない方でも取り入れやすく、肌色を問わず使える万能カラーです。
メイク感を出しつつも、ナチュラルな血色感をプラスできるのが嬉しいポイント♪
※１ マツキヨココカラ＆カンパニー販売実績データ：期間2020年11月～2025年5月
ヴァレンティノ ビューティから新リップバーム登場！潤いと色づきを両立
美容液発想のふっくらリップケア
塗布前
塗布後
今回の新色にも、保湿成分ナイアシンアミド※2やトウガラシ果実エキスを配合。厚みのある美容液層が唇を包み込み、乾燥から守りながらふっくらとしたハリ感※3を演出します。
無香料・パラベンフリーで敏感な唇にも優しい処方。リップケアとメイクを同時にこなせるため、忙しい朝やお直し時にも大活躍してくれます。手に取りやすい価格も魅力のひとつ♡
※２ 保湿成分
※３ メイク効果
9月1日から店舗＆オンラインで販売
価格：８g・1,320 円（税込）
2025年9月1日（月）より全国のマツモトキヨシグループおよびココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで数量限定発売。
気になる方は、発売日をお見逃しなく！秋のリップメイクをアップデートしたい人にこそおすすめの一本です。
秋色リップで季節を先取りして♡
「ザ・レチノタイム」の新作プランパーは、唇ケアとメイクを同時に叶える優秀アイテム。しっとりうるおいながら、さりげない色づきとツヤ感でふっくらとした唇※3を演出します。
毎日のメイクに秋らしさを添えるこのリップ、ぜひ店頭やオンラインストアでチェックしてみてくださいね。数量限定なので、お早めのご購入がおすすめです♡