SKE48を卒業後は女優やグラビアで活躍する北野瑠華さんが『週刊SPA!』8月12日・8月19日合併特大号の人気コーナー『グラビアン魂』に初登場。透け感のあるセクシーなハイレグワンピース姿を披露しました。



【写真】つるん陶器肌の北野瑠華さん

見事な脱ぎっぷりで一躍グラビア界で注目を集めることとなった2024年9月発売のファースト写真集「触れて、みる？」と北野さんの魅力について、みうらじゅんとリリー・フランキーが語り尽くしました。



北野さんはグループ卒業後に本格的なグラビア活動を開始。初写真集が大ヒットし、その魅力が幅広い層から注目を集めています。今回の『グラビアン魂』では、みうらとリリーが写真集を「本人もカメラマンもノって撮った良作」と評し、カメラマンの気持ちを想像して、その背景や“良さ”の秘密を掘り下げました。（撮影：唐木貴央 ヘアメイク：夢月 スタイリング：富田育子）



【北野瑠華さんプロフィール】

きたのるか 25歳 1999年５月25日生まれ 岐阜県出身 T158 2013年にSKE48の6期生としてデビューし、2019年にはチームKIIの副リーダーに就任。2024年６月にグループを卒業し、同年９月に発売した1st写真集が大きな話題を呼んだ。最新情報は、北野瑠華オフィシャルサイト、公式X（@official_ruka25）、公式Instagram（@rukakitano0525）