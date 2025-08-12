TBSの火曜ドラマ『初恋DOGs』の第7話が8月12日に放送予定です。

【写真】急接近する快と愛子

『初恋DOGs』は、主演の清原果耶が演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。

そんな2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じます。

TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作で送る『初恋DOGs』では、動物たちの素直で正直なかわいさと、前を向いて一歩を踏み出す元気と勇気を描きます。

主題歌「愛が通り過ぎた跡」は、SEVENTEENの日本オリジナル曲で、メンバーのWOOZI（ウジ）による書き下ろしの新曲。

＊以下8月12日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

愛子（清原果耶）への友情とも愛情とも分からない「好き」という気持ちを、正直に打ち明けたソハ（ナ・イヌ）。

それに対し愛子は、あくまで友達としてソハに好感を持っていると告げるも、戸惑いを隠せずにいた。

そんな中、快（成田凌）の家に功介（萩原利久）がやって来る。

なかなか進展しない優香（深田恭子）との恋の相談をしつつ、快とソハと愛子、３人の関係について問い詰める功介。しかし快は、「今のままでいい」と煮え切らない態度で…。



火曜ドラマ『初恋DOGs』（c）TBS



そんな時、ソハを追うパパラッチが現れる。ソハは秘書・ヨンス（ジン・デヨン）の言いつけ通りに、うまく対応しようとするが…。

一方、愛子のもとには離婚の相談のためにやって来た母・千佳子（坂井真紀）の姿が。

しばらくの間、愛子のマンションに居候することになった千佳子は、快とソハを強引に誘い出し、愛子と4人で夕食を囲むことに。