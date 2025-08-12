【義妹の子が地獄製造機】あいかわらずな無礼な人「あいだに入って」とは？＜第12話＞#4コマ母道場

もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？　それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？　たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。

第12話　和解とは？



【編集部コメント】

もう何年もミヅキさんはカズエさん親子と交流がないそうです。レイナちゃんとマキちゃんは同い年なので、高校1年生なのはわかっています。訪問してきたマキちゃんの制服を見ると、それはサトミちゃんと同じもの。急に訪問してきたかと思えばサトミちゃんのお母さんとのあいだに入ってほしいと言われ、ミヅキさんは唖然とします。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・石井弥沙