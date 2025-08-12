“虎柄のミャクミャク”が登場！ 阪神タイガースコラボグッズが発売決定
阪神タイガースと大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクによるコラボレーションアイテムが、8月上旬より、2025大阪・関西万博オフィシャルストア、阪神タイガース公式オンラインショップ「T‐SHOP」などで順次発売される。
■野球観戦に使えるアイテムも
今回登場するのは、阪神タイガースのユニフォームを着たミャクミャクや、虎柄のミャクミャクをデザインしたグッズ。
ラインナップには、「クリアファイル」、「マスキングテープ」、「マルチ巾着」など、職場や学校でも活躍するだろう日常使いにぴったりなグッズが多数そろう。
また、「ネックストラップ」や「御守根付」、「ミニタオル3枚セット」など野球観戦の時に持っていきたくなるようなアイテムも。ミャクミャクのファンも阪神タイガースのファンも必見のコラボレーションならではのグッズが集結する。
