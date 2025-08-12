サバンナ八木、万博で「歴史的瞬間」＆公式選ぶBEST PHOTOに選出 ブラジル館の出来事、大反響
お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が、大阪・関西万博公式SNS「BEST PHOTO」に登場し、話題を集めた。お笑い芸人から異例の選出となった。
【写真・動画】サバンナ八木、万博ブラジル館で「歴史的瞬間」
8月5日、八木がブラジル館を訪れて、地面に向けて持ちギャグ「ブラジルの人聞こえますかー？」。すると、周囲が「はーい！」と一斉に反応。この様子が同日の「BEST PHOTO」となった。
これに対して、「すんげーBEST PHOTO」「遂にブラジルの人に声が届いたサバンナ八木」「サバンナ八木さん、30年やり続けた甲斐がありましたね」「激アツすぎる笑笑」「継続は力なり。やな」などと大反響。
八木自身も個人のXで同様の動画を披露し、「（笑うのを通り越して）なんだか感無量です」「歴史的瞬間ですね！！！」などとコメントが殺到し、4500リポスト（8月12日現在）を記録している。
