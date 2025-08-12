先週から前線の影響で、記録的な大雨になっていますが、ようやく終わりが見えてきました。大雨のおそれがあるのは、今夜いっぱいとなりそうです。これまでの記録的な大雨で、少しの雨でも土砂災害や川の増水の危険性があるので、しばらくは崖や沢には近づかないようにしてください。

【CGで見る】今後の東日本と西日本の雨・雲予想シミュレーション

今夜遅くにかけて、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の不安定な状況が続くでしょう。東北から九州で、雷を伴い非常に激しい雨が降り、大雨のおそれがあります。

あす（13日）日中は、前線が日本付近で消えて、久しぶりに太平洋高気圧に覆われる見込みです。天気が回復して晴れる所が多いでしょう。ただ、西日本は午後、湿った空気と気温上昇の影響で、大気の状態が不安定になります。急な雨や雷雨になる所があるので、特に海や山のレジャーにお出かけの方は天気の急変に注意してください。

ギラギラと強い日差しが照りつけて、あすは猛烈な暑さになる所がありそうです。福岡では35℃まで上がって、1週間ぶりに猛暑日になるでしょう。

【13日の各地の予想最高気温】

札幌 ：30℃ 釧路：27℃

青森 ：30℃ 盛岡：32℃

仙台 ：31℃ 新潟：30℃

長野 ：31℃ 金沢：32℃

名古屋：34℃ 東京：32℃

大阪 ：34℃ 岡山：33℃

広島 ：33℃ 松江：33℃

高知 ：33℃ 福岡：35℃

鹿児島：34℃ 那覇：34℃

一方、沖縄の先島諸島では、台風11号が今夜からあすにかけて、暴風域を伴って接近する見込みです。うねりを伴った高波に警戒し、強風や大雨に注意してください。