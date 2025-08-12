ÄÆÍî»þ´Ö¸á¸å6»þ56Ê¬¤ËÌÛ¤È¤¦¡¡Æü¹Òµ¡ÄÆÍî40Ç¯¡¡ÄÉÅé¼°Åµ¡¡µ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸520ËÜ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¡¡¹âÎð²½¤ÇÅÐ»³Äü¤á¤ë°äÂ²¤â¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç¤ÏÍèÇ¯»ö¸Î¤òÃÎ¤ë¼Ò°÷¥¼¥í¤Ë
520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç40Ç¯¤Ç¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ëÄÆÍî»þ¹ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤ÎÏ¼¡¢·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÉÅé¼°Åµ¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£µ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸520ËÜ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤¬¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¸á¸å6»þ56Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
40Ç¯Á°¤Î¤¤ç¤¦¡¢1985Ç¯8·î12Æü¤Î¸á¸å6»þ56Ê¬¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯Âçºå¹Ô¤¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤Ï¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÄÆÍî¤·¡¢¾èµÒ¾è°÷520¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤òË¬¤ì¡¢°ÖÎîÅÐ»³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£