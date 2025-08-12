お笑い芸人のキンタロー。さん（４３）が自身のインスタグラムを更新。結婚を発表したお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさん（４１）と俳優・二階堂ふみさん（３０）のものまねを披露しました。

【写真を見る】【キンタロー。】結婚を発表したカズレーザー＆二階堂ふみのお祝いモノマネ披露「緊急で撮影しました」





カズレーザーさんは、今月10日に自身のＸを更新。二階堂ふみさんとの結婚を発表しました。キンタロー。さんは、その二人のものまねを自身のインスタグラムで披露し、「二階堂ふみ様 カズレーザー様おめでとう御座います」と、祝福の言葉を贈りました。









続けて、「TBSの日曜劇場『VIVANT』の時からキンタロー。は、２頭身の二階堂ふみとして勝手にふみさんの素晴らしさを広める活動をしてきました」と、告白し、「寛大な御心でその活動を許してきてくださいました」と、日ごろからの感謝の気持ちを綴りました。









そして、キンタロー。さんは「ニュースをみてびっくり、私なりのお祝いをお二人にむけてさせてください！！お二人も末永くお幸せに」と、二人を祝福。最後は、「緊急で撮影しました」と、お祝いの為に大急ぎで準備をしたことを明かしました。









この投稿にファンからは、「素早！ さすがキンタローちゃん」「ふみさん、今日は一段と顔が濃いです！」「天才すぎる！！！！！！」「何度見ても笑える！」などのコメントが寄せられています。



