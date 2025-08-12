◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年8月12日 東京D）

巨人の岸田行倫捕手（28）が12日の中日戦（東京D）で7試合ぶりとなる5号2ラン。プロ2勝目を目指す同学年左腕・森田駿哉投手（28）を強力援護した。

5番に入り、3試合連続、今季36度目のスタメンマスク。そして迎えた3回だ。

相手先発左腕・大野雄大投手（36）から丸、佐々木が連打してチャンスをつくり、敵失で先制。さらにキャベッジの左翼フェンス直撃の適時二塁打で2―0となり、なおも2死二塁という場面で岸田が第2打席に入った。

すると、フルカウントからの6球目、内寄りの143キロ直球を完璧に捉えると、打球は左翼スタンド中段に突き刺さる5号2ラン。巨人はこの回、一挙4点を先取した。

岸田の本塁打は3日のDeNA戦（東京D）以来7試合ぶりとなる今季5本目。昨季の4本塁打を超え、キャリアハイ更新となった。

▼キャベッジ 打ったのはスライダーです。打てたことを神に感謝します。さらに得点を重ねられるようチーム一丸で頑張ります。

▼岸田 キャビー（キャベッジ）がいい形でつないでくれたので、その流れに乗っていけました。追加点が取れて良かったです。