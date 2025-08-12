演歌歌手の丘みどりさんが自身の公式ブログを更新。入院していたことを明かしました。その後、8月12日に無事退院したことも報告しています。



【写真を見る】【 丘みどり 】 「悪さをしていた物を喉から取っただけ」無事退院を報告 両国コンサートは「万全な状態で」と意欲





丘さんは8月10日に公開したブログ記事で、「日曜の病院は寂しくなるほど静かこの地球から誰もいなくなったんじゃないかって真剣に思えるくらい静か。」と綴り、「たまたまなんだろうけど窓から見える景色にも登場人物はゼロ。都会の真ん中なはずなのにここは車の通る音もしない。え？みんなどこにいるの？笑 そう、私は今入院中。」と入院中であることを明かしました。







さらに丘さんは、「こんなこと言うと心配かけるだけだから絶対言わないようにしようと思ってたのになぁ。ごめん。暇すぎた。笑」と入院していることを明かした理由を綴っています。







丘さんは、「先に言っておきますが絶対に心配しないでください！大袈裟じゃなく私はスーパー元気。悪さをしていた物を喉から取っただけ」と説明し、ファンを安心させる言葉を綴っています。







8月12日の投稿では、「娘との今朝のテレビ電話〜」と題し、「ママ今日退院できるかも！この後の検査でお医者さんがいいよって言ったら退院するね」と丘さんは娘に伝えたところ、「『たいいんとか私のわからない言葉使わないで普通に、お家に帰るねっ。って言ってくれない？？』と言われました。笑 いやいや、めっちゃ意味わかってるやんとツッコミました 退院できますように」と綴っていました。







そして同日の夕方の投稿では「本日無事に退院できました！」と報告。「しばらく安静な生活が続きます」としながらも、今後の両国コンサートについては「万全な状態でできるよう しっかり頑張ります！！」と前向きな姿勢を示しました。







入院中は「皆さんのSNSを見たりお手紙を読んだり今まで時間がなくてなかなかできなかった事もできた」と振り返り、「病院の方々にも本当によくしていただき安心して過ごすことができました」と感謝の気持ちを表明しています。







丘さんは最後に「ご心配もたくさんありがとうございます！ 感謝」とコメントし投稿を締めくくりました。







この投稿に、「お帰りなさい!丘みどりさん。涙 涙」「退院おめでとうございます! 安心しました！」「今年はずっと走り続けてたので、来月の大舞台に備えて少し休養してくださいね」「あとは休養静養し9月6日にはベストコンディションで臨まれますように願っています。」「お家に帰ってミニみどりちゃんとゆっくり休んでください」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】