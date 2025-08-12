相武紗季40歳、健康的に焼けた美肌ショットに反響「美しい」「やっぱり夏が似合いますね」
女優の相武紗季が、12日に自身のインスタグラムを更新。美肌を写したかわいい近影を公開し絶賛が相次いでいる。
【別カット】健康的に焼けた肌が美しい相武紗季のアップ（ほか2枚）
本日12日放送のトークバラエティー番組『やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です』（カンテレ）に出演する相武は「夏だねえ。どんどん日焼けしております。コワイ！」とコメントし、多数の近影をアップ。青に白の縦縞が入った衣装を纏い、カメラに笑顔を見せる彼女の美肌は健康的に焼けている。
美しい相武のソロショットにファンからは「美しい」「やっぱり夏が似合いますね」「いつまで経っても可愛い」「日焼けしてもお綺麗な紗季さん、素敵です！」などの声が上がっている。
■相武紗季（あいぶ さき）
1985年6月20日生まれ。兵庫県出身。ドラマ『WATER BOYS（ウォーターボーイズ）』（2003年）で女優デビューし、数々のドラマや映画、CMで活躍。2016年には一般男性との結婚を発表。現在は2人の子どもがいる。
引用：「相武紗季」インスタグラム（＠aibu_saki）
