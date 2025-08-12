岡田紗佳、真っ赤なノースリーブ衣装が色気全開「かわいさ国士無双」「ボンドガールみたい」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、12日までに自身のインスタグラムを更新。出演番組での衣装姿を公開し「スタイルも良くて素敵」と絶賛が相次いでいる。
【別カット】色気がだだ漏れな岡田紗佳（ほか4枚）
8月12日に放送された『ラヴィット！』（TBS系）に出演した岡田は、「あさ、ラヴィットに出演しました！ 良かったらアーカイブでどうぞ！」とコメントし、衣装姿のソロショットを複数公開。赤いノースリーブのトップスと黒のパンツを合わせたコーデは彼女の色気を引き立てており、どのカットも美しくてかわいい。
コメント欄にはファンから「ズボンのハートマークかわいい！」「かわいさ国士無双」「スタイルも良くて素敵 ヴィヴィッドな赤も似合ってて可愛い」「色気ダダ漏れ ボンドガールみたい」などの反響が集まった。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
