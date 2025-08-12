Snow Man宮舘涼太、“ビールの売り子”の裏側見て「ジュニア時代を思い出す」

アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太（32歳）が、8月11日に放送されたバラエティ番組「人気シゴトは謎だらけ！1日中いたら驚いた！！」（日本テレビ系）に出演。東京ドームの“ビールの売り子”の秘密に迫ったVTRを見て「ジュニア時代を思い出す」と語った。



身近な場所や様々な仕事に丸一日密着し、知られざる驚きの事実をたった2分にまとめた“新感覚の情報映像ショー”をコンセプトにした同番組。東京ドームの“ビールの売り子”への密着では、突然休むバイトに対応するため、定員より多めになるよう補欠メンバーを用意しており、定員が全員揃ったら補欠メンバーは交通費をもらって帰宅するという仕組みが紹介される。



これに宮舘は「定員がいっぱいになったら帰らされる。あれジュニア時代の頃を思い出すんですよ。帰ることはなかったんですけど、そのナンバー（曲）に出られないとか」と話し、「過酷な仕事なんですね…」との声が飛んだ。