8月10日、女優の二階堂ふみと、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが結婚を発表した。熱愛報道なしの“電撃婚”、それも意外な組み合わせの2人に、驚きの声が集まった。

「二階堂さんは“恋多き女優”というイメージでしたが、ここ数年は熱愛報道が出ていませんでした。昔からカズレーザーさんのファンで、2017年に日本テレビの特番で共演したとき、『カズ様とお会いしたかったんです。お顔がカッコいいなって』と告白していたエピソードが報じられています」（芸能記者）

2013年、まだ18歳だった二階堂は、映画『ヒミズ』で共演した俳優の新井浩文とのお泊りデートが報じられ、それを皮切りに、名だたる俳優やミュージシャンとの熱愛が伝えられてきた。本誌も、そんな二階堂の“恋愛遍歴”をたびたび目撃していた。

2015年には、OKAMOTO’Sのオカモトレイジと渋谷でデートしている姿をキャッチ。オカモトはTHE PRIVATESの延原達治を父に持つ“2世ミュージシャン”だ。2人の関係を、当時、音楽関係者はこう語っていた。

「二階堂さんは、2014年11月に16歳年上の新井さんと破局。レイジさんも最近『彼女がいない』と言っていた。2人は同じ事務所で彼女は『ジーレイちゃん』と慕い、ペアルックを作る間柄」

二階堂とオカモトは、深夜にクラブを出たのち、カフェバーや寿司店をはしご。店内では役者論や恋愛観について熱く語っていたといい、「支払いをしようとする男性を制して、『おごられるのは好きじゃない!』と二階堂さんが全額、支払っていました」と居合わせた客が語っている。朝7時に店を出ると、2人は渋谷の街へ消えていった。

また、2017年3月には、元モデルで映像作家の米倉強太氏との半同棲生活が報じられた。本誌はその後、「2017年の12月末、那覇市内の商店街で、二階堂さんが彼氏と一緒にいるところを見たんです」という地元住民の証言を報じている。地元である沖縄・那覇市に帰れたことがうれしかったのか、二階堂はずっとはしゃぎっぱなしだったという。

「2021年には、俳優の成田凌さんと親密関係にあるとの疑惑も浮上していましたが、以降はぴたりと名前が出なくなりました。二階堂さんは動物好きで、犬2匹、猫4匹と暮らしながら、プライベートでは動物保護活動にいそしんでいるといいます。女優業と保護活動で、恋愛どころではない多忙な日々が続いていたのかもしれません」（芸能記者）

そんな二階堂が結婚相手に選んだカズレーザーは、人気芸人で知的キャラ、全身真っ赤な衣装がトレードマークという、これまで以上の“曲者”キャラ。過去には、元女流棋士のタレントで、現在はフジテレビのアナウンサーとして活躍する、竹俣紅とのデート現場を本誌が目撃したことも。“モテすぎる”2人の結婚生活は、いったいどのようなものになるのだろうか。