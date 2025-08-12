大雨の影響で、福岡県内では12日も、交通機関への影響が続いています。

■須田健太郎アナウンサー

「午前5時半すぎのJR博多駅です。きのう、ほとんど表示がなかった在来線の行き先ですが、きょうは多く表示されています。」



JR九州の在来線は運転を再開したものの、鹿児島線の門司港～荒尾、日豊線の小倉～新田原などで本数を減らして運転しました。ダイヤには今も、大きな乱れが出ています。





■利用客「お盆の連休の中で、こんなに雨が多いと残念でもあるし、旅行の予定が狂ったりもするので、こんな時になんでこんなことがあるのかなと、すごく残念です。」

また、高速バスでは、福岡から熊本、宮崎、鹿児島などに向かう路線に影響が出ています。



■帰省する人

「9時過ぎのバスが運休になって、11時半のバスが取れたのですが、どうなんでしょうね。」



11日に帰れず、再びバスセンターを訪れた人もいました。



■帰省する人

「きのう帰る予定だったのですが、終日見合わせだった。また、運行見合わせになったので。ついてないです。」



そして、待つこと1時間半。



■帰省する人

Q.ようやくですね？

「はい。うれしいです。」



熊本方面は運転を再開しましたが、宮崎、鹿児島行きは、終日運休となっています。