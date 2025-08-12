冷蔵庫がカフェになる。8時間ほったらかしで完成するHARIOの本格水出しコーヒーポット
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年8月12日は、コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れるHARIO（ハリオ）の「水出し珈琲ポット（1000mL）」がお得に登場しています。
■この記事で紹介されている商品
自宅で本格的な水出しコーヒーを作ろう！ HARIOの「水出し珈琲ポット（1000mL）」が46%オフ
必要なのはコーヒー粉と水だけ！
冷蔵庫の中に入れて、約8時間抽出するだけで本格的な水出しコーヒーが完成するHARIO（ハリオ）の「水出し珈琲ポット（1000mL）」が46%オフで登場。
作ったコーヒーはポットにそのまま保存OK。スリムなデザインで、スペースを取らずに冷蔵庫に収納できますよ。
渋みや苦味を抑えて、コーヒー豆本来の味と香りが楽し目ます
じっくり抽出するので、渋みや苦味の原因となる「タンニン」や「カフェイン」が溶け出しにくいのも◎。
口当たりが滑らかで甘みのある、コーヒー豆本来の味と香りが楽しめます。
コーヒーの濃さも好みで調整可能。1000mLのたっぷり容量で1度作ったら何杯も飲めるから、コスパも最強です。
食洗機対応で洗い物の手間を軽減。使い勝手に優れた水出し珈琲ポットです
食器洗い乾燥機に対応。ストレーナーの底も外して洗えるから、お手入れも簡単です。
大きなハンドル付きで、持ちやすく注ぎやすい機能性も魅力的。
飽きのこないシンプルなデザインが食卓を彩ります。夏の暑い時期にあると便利なアイテムをお見逃しなく！
なお、上記の表示価格は2025年8月12日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
