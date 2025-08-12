Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月12日は、コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れるHARIO（ハリオ）の「水出し珈琲ポット（1000mL）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

HARIO(ハリオ) 水出し珈琲ポット ブラック 1000mL コーヒー ピッチャー コールドブリュー 日本製 MCPN-14-B 1,182円 （46%オフ） Amazonで見る PR PR

自宅で本格的な水出しコーヒーを作ろう！ HARIOの「水出し珈琲ポット（1000mL）」が46%オフ

必要なのはコーヒー粉と水だけ！

冷蔵庫の中に入れて、約8時間抽出するだけで本格的な水出しコーヒーが完成するHARIO（ハリオ）の「水出し珈琲ポット（1000mL）」が46%オフで登場。

作ったコーヒーはポットにそのまま保存OK。スリムなデザインで、スペースを取らずに冷蔵庫に収納できますよ。

渋みや苦味を抑えて、コーヒー豆本来の味と香りが楽し目ます

じっくり抽出するので、渋みや苦味の原因となる「タンニン」や「カフェイン」が溶け出しにくいのも◎。

口当たりが滑らかで甘みのある、コーヒー豆本来の味と香りが楽しめます。

コーヒーの濃さも好みで調整可能。1000mLのたっぷり容量で1度作ったら何杯も飲めるから、コスパも最強です。

食洗機対応で洗い物の手間を軽減。使い勝手に優れた水出し珈琲ポットです

食器洗い乾燥機に対応。ストレーナーの底も外して洗えるから、お手入れも簡単です。

大きなハンドル付きで、持ちやすく注ぎやすい機能性も魅力的。

飽きのこないシンプルなデザインが食卓を彩ります。夏の暑い時期にあると便利なアイテムをお見逃しなく！

HARIO(ハリオ) 水出し珈琲ポット ブラック 1000mL コーヒー ピッチャー コールドブリュー 日本製 MCPN-14-B 1,182円 （46%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞HARIOのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年8月12日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp